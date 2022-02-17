Украинский певец Виталий Козловский, который старается поддерживать хорошие отношения со всеми коллегами, рискнул попросить прощения у артистки Насти Приходько, которая уже давно затаила на него обиду.

Так, 36-летний Козловский сделал это в эфире программы "Зірковий шлях", передает Politeka.net.

"Я хочу извиниться перед Настей Приходько за то, что я когда-то сказал про нее что-то обидное. Я забираю свои слова назад", - заявил Виталий.

До Приходько дошел этот месседж, и она ответила в своих "сториз" в Инстаграм, репостнув фрагмент с извинениями Козловского.

"По-мужски прощаю!", - добавила Настя.

Напомним, ведущая "Зіркового шляху" спросила у Козловского, было ли так, что с кем-то из коллег у него сложились сразу негативные отношения.

"Я в принципе всегда со всеми был в хороших отношениях. Единственное, недавно я увидел, мне прислали показали, отзыв Насти Приходько, которая на меня обиделась в каком-то там 2010 году за какое-то мое высказывание. Мы все, артисты, люди эмоциональные и можем дать себе какую-то слабинку и что-то сказать на эмоциях...", - объяснился Виталий.

До этого, в интервью на YouTube-канале Dorotye, Приходько признавалась что "терпеть не может" Козловского.

По словам певицы, поводом для конфликта послужило высказывание певца в ее адрес: "У него журналистка спросила: "Как вам вспыльчивый характер Приходько? Он говорит: "У нее иногда бывают траблы с головой". Я ему это запомнила".

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