Как передает Politeka.net, 34-летня артистка Настя Приходько прославилась благодаря своему участию на "Евровидении", где представляла Россию и различных телепроектах. Недавно певица была судьей нового для Украины шоу "Співають всі". Нередко артистка делится подробностями своей жизни и творчества на своей странице в Инстаграм.
В новых сторис Настя Приходько рассказала, чем сейчас занимается, затронув актуальную тему.
«Я не знаю, как Вы, а я работаю над новой песней… Музыка и на войне нужна… Я уж точно знаю», - написала певица, продемонстрировав эффектный образ.
Также Настя Приходько с юмором отреагировала на сообщения фолловеров о том, что она в последнее время публикует мало сторис.
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«Все спрашивают, почему мало сториз? А я стою и думаю, что надеть… Мне есть чем заниматься дорогие друзья», - отметила певица, показав снимок, на котором запечатлена в топе и трусах.
Напомним, судья "Співають всі" Приходько с мужем поразила нестандартным свадебным фото: " 10 лет в браке..."
Как сообщала Politeka, Приходько на эмоциях призналась в том, о чем многие даже не догадываются: "Ура!"
Также Politeka писала, что Приходько показала, как борется с изъянами внешности: "Нужно быть без морщин"