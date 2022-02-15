Украинская певица Анастасия Приходько поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, 34-летня артистка Настя Приходько прославилась благодаря своему участию на "Евровидении", где представляла Россию и различных телепроектах. Недавно певица была судьей нового для Украины шоу "Співають всі". Нередко артистка делится подробностями своей жизни и творчества на своей странице в Инстаграм.

В новых сторис Настя Приходько рассказала, чем сейчас занимается, затронув актуальную тему.

«Я не знаю, как Вы, а я работаю над новой песней… Музыка и на войне нужна… Я уж точно знаю», - написала певица, продемонстрировав эффектный образ.

Также Настя Приходько с юмором отреагировала на сообщения фолловеров о том, что она в последнее время публикует мало сторис.

«Все спрашивают, почему мало сториз? А я стою и думаю, что надеть… Мне есть чем заниматься дорогие друзья», - отметила певица, показав снимок, на котором запечатлена в топе и трусах.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько с мужем поразила нестандартным свадебным фото: " 10 лет в браке..."

Как сообщала Politeka, Приходько на эмоциях призналась в том, о чем многие даже не догадываются: "Ура!"

Также Politeka писала, что Приходько показала, как борется с изъянами внешности: "Нужно быть без морщин"