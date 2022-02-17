Наталія Могилевська вразила вокалом на тлі Олега Винника, Анни Трінчер і Павла Зіброва.

Як пише Politeka.net, в Україні пройшла національна музична премія"Українська Пісня року". На заході зібралися українські зірки, включаючи Наталю Могилевську, Анну Тринчер, Wellboy, Павла Зибраво, Олега Винника та інших. Олег на нових сторіс в Instagram вирішив показати, як зірки позували для спільної фотографії.

На першому сторіс зірки стояли і посміхалися, поки фотографи робили свою роботу. На наступному сторіс артисти разом співали слова"Многая літа". Наталія Могилевська продемонструвала свій вокал, виділившись серед Олега Винника, Павла Зіброва і Ганни Тринчер.

Після цього Винник показав, як виступав перед глядачами в залі. Українці допомагали співати своєму улюбленцю.

Відомо, що премія "Українська Пісня року" проходила в Київському "Національному палаці мистецтв України".

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