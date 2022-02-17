Как пишет Politeka.net, в Украине прошла национальная музыкальная премия "Украинская песня года". На мероприятии собрались украинские звезды, включая Наталью Могилевскую, Анну Тринчер, Wellboy, Павла Зибраво, Олега Винника и других. Олег на новых сторис в Инстаграм решил показать, как звезды позировали для совместной фотографии.
На первом сторис звезды стояли и улыбались, пока фотографы делали свою работу. На следующем сторис артисты вместе пели слова "Многая лита". Наталья Могилевская продемонстрировала свой вокал, выделившись среди Олега Винника, Павла Зиброва и Анны Тринчер.
После этого Винник показал, как выступал перед зрителями в зале. Украинцы помогали петь своему любимцу.
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Известно, что премия "Украинская песня года" проходила в киевском "Национальном палаце исскуств Украины".
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