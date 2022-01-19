Как пишет Politeka.net, успешная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская на своей странице в Инстагарм показала себя в купальнике.

Многие украинские артисты зимой отправились греться на курорты в теплые страны, но судья «Співають всі» осталась на родине.

"Пока все позируют в купальниках на заграничных курортах, я остаюсь верна родному Днепру ❤️ И мне тепло, потому что меня согревают сердца моих сограждан", - написала певица.

На Крещение Наталья Могилевская похвасталась снимком в купальнике на фоне заснеженного пейзажа.

«Переохлаждение для организма. Это вообще полезно? Точно? После погружения в ледяную воду у человека учащается пульс и повышается артериальное давление, также сужаются сосуды, а организм будто пронзает током, поэтому человек чувствует себя свежо и бодро. Причина этих процессов - СИЛЬНЫЙ СТРЕСС. Потом мы чувствуем удовольствие, прилив сил, энергию, холод уже вовсе не ощущается, а все благодаря эндорфинов, того самого гормона радости», - написала артистка.

Напомним, в 2021году Наталья Могилевская призналась, что набрала вес и серьезно взялась за свою фигуру. Она придерживалась строгой диеты и выполняла упражнения. Такие меры дали результат.

Напомним, Могилевская обескуражила видом с бокалом в руках: "У меня для вас подарок".

Как сообщала Politeka, Похудевшая Могилевская удивила новым образом на премьере у Поляковой: "Оля, я так спешила к тебе".

Также Politeka писала, что Могилевская в одном полотенце разговорилась о страхе постареть и операциях: "Итак, продаём квартиру и...".