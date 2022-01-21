Как пишет Politeka.net, успешная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская умилила новым видео на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

В день объятий Наталья Могилевская показала ролик, в котором показала, как обнимается со своими украинскими коллегами. В видео запечатлены Дзидзьо, Настя Каменских, Артем Пивоваров, Тина Кароль, Ирина Билык, Дима Монатик, Юрий Горбунов и другие.

«Дарите свою теплоту близким, родным и приятным вам людям. С днем объятий», - подписала кадры артистка.

Пользователи Сети активно комментируют увиденное.

«Позитивное, доброе видео)», «Пусть ежедневно попадаются Вам люди, которых хочется обнять», «Неимоверное видео! Песня как всегда хитяра!!🔥🔥🔥 Могилевская рулит», «Вы такая одна», «Это так мило», «Все такие красивые, родные❤», «Милота, обнимаю», - пишут в комментариях.

Напомним, Могилевская обескуражила видом с бокалом в руках: "У меня для вас подарок".

Как сообщала Politeka, Похудевшая Могилевская удивила новым образом на премьере у Поляковой: "Оля, я так спешила к тебе".

Также Politeka писала, что Могилевская в одном полотенце разговорилась о страхе постареть и операциях: "Итак, продаём квартиру и...".