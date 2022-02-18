У четвертому ефірі "сліпих прослуховувань" на проекті виступив Дмитро Цимбал, який є учасником хору імені Григорія Верьовки. Однак артист хоче рухатися далі і співати сольно, пише Politeka.net.
Як тільки артист почав співати, до нього розвернулася Оля Полякова, а на останніх секундах червону кнопку натиснув і Святослав Вакарчук. В результаті учасник вибрав своїм тренером саме лідера групи "Океан Ельзи".
"Я в першу чергу на "Голос країни" приходжу для того, щоб мати можливість з моїми конкурсантами робити на європейському рівні українсько-народну музику, яка досі недооцінена. А я хочу, щоб вона звучала з великих сцен. З вами ми це зробимо", - сказав Вакарчук.
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Глядачі "Голос країни" не приховують свого захоплення від виступу Дмитра Цимбала.
"Це найкраще що я чула в проекті. Молодець! Вас хочеться слухати і слухати. Успіхів у житті і вашій творчості!", "Не хочу образити суддів, але цей голос здався мені сильнішим, ніж у кожного з них. Приголомшливий вокаліст", "Боже, до чого мила людина! І голос-діамант. Я переглянула вже раз 15. Бажаю вам успіхів", "буду за нього голосувати. Боже, нарешті хороша музика", - захоплюються глядачі.
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