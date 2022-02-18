Команду лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни-12" пополнил участник, который восхитил своим голосом, как зрителей, так и тренеров.

В четвертом эфире "слепых прослушиваний" на проекте выступил Дмитрий Цымбал, который является участником хора имени Григория Веревки. Однако артист хочет двигаться дальше и петь сольно, пишет Politeka.net.

Как только артист начал петь, к нему развернулась Оля Полякова, а на последних секундах красную кнопку нажал и Святослав Вакарчук. В результате участник выбрал своим тренером именно лидера группы «Океан Эльзы».

"Я в первую очередь на "Голос країни" прихожу для того, чтобы иметь возможность с моими конкурсантами делать на европейском уровне украинско-народную музыку, которая до сих пор недооценена. А я хочу, чтобы она звучала с больших сцен. С вами мы это сделаем", – сказал Вакарчук.

Зрители "Голос країни" не скрывают своего восторга от выступления выступил Дмитрия Цымбала.

«Это лучшее что я слышала в проекте. Молодец! Вас хочется слушать и слушать. Успехов в жизни и вашем творчестве!», «Не хочу обидеть судей, но этот голос показался мне сильнее, чем у каждого из них. Потрясающий вокалист», «Боже, до чего милый человек! И голос – бриллиант. Я пересмотрела уже раз 15. Желаю вам успехов», «Буду за него голосовать. Боже, наконец хорошая музыка», - восхищаются зрители.

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