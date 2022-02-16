Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно стал тренером в вокальном шоу "Голос країни", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист удивил новым фото, на котором предстал в необычном образе.

На фотографии Святослав запечатлен в студии одной из радиостанций, куда пришел на интервью. Перед камерой он появился в теплом сером свитере, с густой и седой небритой бородой, а на лице сияет ласковая улыбка. Также, судя по снимку, артист давно не был у парикмахера.

В подписи к фото Вакарчук написал: "Просто сейчас включай". Пользователи тут же принялись комментировать фото музыканта, засыпая его комплиментами: "Добрый день, Святослав! Сверх круто было слышно Ваше интервью. На душе вдруг успокоилось. Спасибо!", "Классный эфир", "Щетина", Красивый".

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