Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - успешный певец, который в этом сезоне решил вернуться в "Голос країни". Артист выбрал на прослушиваниях Дмитрия и Павла, о которых рассказал подробней в своем Инстаграм.
"Дмитрий – певец с высоким профессиональным уровнем, который еще и невероятно душевно поет. Все мои знакомые, которые смотрели вчерашний эфир, сказали, что у них шли мурашки по коже, поэтому я очень счастлив иметь Дмитрия в своей команде. Надеюсь, он еще прославит украинскую песню и в "Голосе Страны", и вне проекта.
Павел – парень с уникальным голосом. Кроме этого, он еще и хороший учитель, поэтому за детей – его учащихся – точно можно быть спокойным. А его современная манера пения придает особое звучание.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
Вакарчук сделал замечание участнику "Голосу країни", который ушел к Дорофеевой: "Больше никогда..."
Кума Дзидзьо Цибульская неожиданно показала мужа, которого скрывает от публики: "Развестись..."
"Она стала терять сознание": сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов
Одним словом, Дмитрий и Павел – это сильные участники, которые могут составить конкуренцию всем вплоть до финала", - написал Вакарчук.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Спасибо!!! Слышать такие слова это что-то нереальное", "Первое фото - огонь", "Вакарчук понемногу превращается в Нео".
Напомним, любимица Вакарчука Соловий в корсете решилась на провокационную съемку в кровати
Также Politeka сообщала, что Вакарчук сделал замечание участнику "Голосу країни", который ушел к Дорофеевой
А еще Politeka писала, что любимица Вакарчука Кристина Соловий показала, с кем делит постель