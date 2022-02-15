Тренер "Голос країни" Святослав Вакарчук рассказал о своих подопечных, которые будут в его команде в этом сезоне проекта.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - успешный певец, который в этом сезоне решил вернуться в "Голос країни". Артист выбрал на прослушиваниях Дмитрия и Павла, о которых рассказал подробней в своем Инстаграм.

"Дмитрий – певец с высоким профессиональным уровнем, который еще и невероятно душевно поет. Все мои знакомые, которые смотрели вчерашний эфир, сказали, что у них шли мурашки по коже, поэтому я очень счастлив иметь Дмитрия в своей команде. Надеюсь, он еще прославит украинскую песню и в "Голосе Страны", и вне проекта.

Павел – парень с уникальным голосом. Кроме этого, он еще и хороший учитель, поэтому за детей – его учащихся – точно можно быть спокойным. А его современная манера пения придает особое звучание.

Одним словом, Дмитрий и Павел – это сильные участники, которые могут составить конкуренцию всем вплоть до финала", - написал Вакарчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо!!! Слышать такие слова это что-то нереальное", "Первое фото - огонь", "Вакарчук понемногу превращается в Нео".

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