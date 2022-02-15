Известная украинская певица Оля Полякова не смогла скрыть свою печаль, услышав историю одного из участников, однако тот в итоге не выбрал ее своим тренером.

Оля Полякова стала одной из наставниц на шоу "Голос країни", передает Politeka.net. Звезде составили компанию Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Потап.

В новом выпуске Павел Тютюнник покорил Олю Полякову трогательным исполнением песни Николая Мозгового "Минає день, минає ніч". Звезда развернулась на слепых прослушиваниях вместе со Святославом Вакарчуком.

Свое выступление участник посвятил бабушке и дедушке, которых в этом году не стало из-за пандемии. Парень не может поверить, что его родных больше нет в живых. Именно они воспитывали парня, когда родители находились за границей. Обоих не стало в течение пяти дней.

"Мы очень вам сочувствуем. Очень сильно", - выразила свои соболезнования Оля Полякова.

Затем участник исполнил песни в компании Оли Поляковой и Святослава Вакарчука. В итоге Павел Тютюнник выбрал последнего в качестве тренера. По словам участника, он почувствовал эмоциональную связь с лидером "Океанов".

Отметим, Павел Тютюнник работает в центре детского творчества, он учит маленьких детей выходить на сцену.

Напомним, известная актриса расплакалась после неудачи на сцене "Голосу країни"

Также Politeka сообщала, что известный певец "проник" в закулисье "Голосу країни" и показал, что скрыто от зрителей

А еще Politeka писала, что Полякова после "Голосу країни" рванула из Украины