Оля Полякова стала одной из наставниц на шоу "Голос країни", передает Politeka.net. Звезде составили компанию Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Потап.
В новом выпуске Павел Тютюнник покорил Олю Полякову трогательным исполнением песни Николая Мозгового "Минає день, минає ніч". Звезда развернулась на слепых прослушиваниях вместе со Святославом Вакарчуком.
Свое выступление участник посвятил бабушке и дедушке, которых в этом году не стало из-за пандемии. Парень не может поверить, что его родных больше нет в живых. Именно они воспитывали парня, когда родители находились за границей. Обоих не стало в течение пяти дней.
"Мы очень вам сочувствуем. Очень сильно", - выразила свои соболезнования Оля Полякова.
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Затем участник исполнил песни в компании Оли Поляковой и Святослава Вакарчука. В итоге Павел Тютюнник выбрал последнего в качестве тренера. По словам участника, он почувствовал эмоциональную связь с лидером "Океанов".
Отметим, Павел Тютюнник работает в центре детского творчества, он учит маленьких детей выходить на сцену.
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