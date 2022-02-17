Як повідомляє Politeka.net, співачка Тіна Кароль засвітилася в обіймах ректора Київського університету культури Михайла Поплавського. Відповідне фото артист показав в сторіс свого Instagram, а Кароль зробила репост і на своїй сторінці.
Тіна Кароль зображена в ефектному чорному платті з декольте, а Михайло Поплавський постав в смокінгу. Ректор Київського університету культури придбав співачку за талію.
Фото було зроблено на церемонії музичної премії "Українська Пісня року", яка відбулася 16 лютого в Національному палаці мистецтв "Україна". Організаторами премії є Михайло Поплавський і Олег Винник.
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Тіна Кароль була співведучою заходу разом з Михайлом Поплавським.
Також співачка порадувала гостей своїм виступом.
Зазначимо, нещодавно Тіна Кароль увійшла до педагогічного складу Київського університету культури, вона стала завідуючою кафедрою естрадного вокалу. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив ректор. А ось сама Тіна Кароль від коментарів поки утрималася.
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