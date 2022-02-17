Как сообщает Politeka.net, певица Тина Кароль засветилась в объятиях ректора Киевского университета культуры Михаила Поплавского. Соответствующее фото артист показал в сторис своего Инстаграм, а Кароль сделала репост и на своей странице.

Тина Кароль запечатлена в эффектном черном платье с декольте, а Михаил Поплавский предстал в смокинге. Ректор Киевского университета культуры приобнял певицу за талию.

Фото было сделано на церемонии музыкальной премии "Украинская песня года", которая состоялась 16 февраля в Национальном Дворце искусств "Украина". Организаторами премии являются Михаил Поплавский и Олег Винник.

Тина Кароль была соведучей мероприятия вместе с Михаилом Поплавским.

Также певица порадовала гостей своим выступлением.

Отметим, недавно Тина Кароль вошла в педагогический состав Киевского университета культуры, она стала заведующей кафедрой эстрадного вокала. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил ректор. А вот сама Тина Кароль от комментариев пока воздержалась.

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