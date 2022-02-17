Тина Кароль своим появлением на шоу Голос вызвала споры в сети, а также смогла впечатлить даже судей.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее покинула шоу Голос и отказалась от участия в новых сезонах, неожиданно вернулась на сцену. В одном из эфиров проекта Кароль ошеломила своим появлением даже судей нового сезона.

Так, в новом ролике, представленном на Ютуб-канале шоу видно, как Тина Кароль вернулась в Голос страны.

«Кого из тренеров она пришла подсидеть? А также впервые на нашей сцене хирург, который лечит голосом. Неужели финалистка детского Голоса снова вернулась? Также на проект придет автор хита Тины Кароль» - говорится в описании под роликом.

Как можно заметить, появление удивило и судей: Надю Дорофееву, Потапа, Полякову и Вакарчука.

В сети принялись обсуждать:

«Верните нашу диву! Кенкуруш 🥺🥺🥺🥺 душа и сердце голоса!; Пригласите ещё раз Ольгу Мельник в программу. Заранее спасибо; Согласен без Тины Король голос не голос и Дан Балана верните ! Это были лучшие выпуски; Оо Тина вернулась , теперь буду смотреть 💯🔥; Тина это душа и сердце Голоса без неё шоу не интересно; Почему Тина ушла без нее не голос».

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На кадре Тина показала себя и своего сына Вениамина, они запечатлены в машине. Звезда появилась перед камерой в скромном не сценическом образе, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только довольная улыбка. В руках певица держит красные цветы.

Напомним, Тина Кароль появилась на улице в одной ночнушке с кружевами, фото: "Просыпаться не захочешь".

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