Популярна українська співачка Надя Дорофєєва приміряла зухвалий образ, здивувавши своїх шанувальників, адже стала практично невпізнанною - коментарі під відео виявилися різними.

Надя Дорофєєва домоглася великого успіху у творчості, і не планує зупинятися, пише Politeka.net. У середу, 16 лютого, співачка випустила новий кліп на пісню "Raznotsvetnaya".

У відеороботі артистка приміряла кілька яскравих образів, один з яких привернув особливу увагу - Надя Дорофєєва постала з коротким білим волоссям.

У Мережі по-різному відреагували на кліп в цілому і на образи співачки. В основному, людям сподобалося, а деякі навіть зізнавалися - кадри довели їх до тремтіння.

"Дуже душевна пісня, як же мені сподобалися всі образи Наді🥰 🥰 🥰 🥰 особливо з білим конем це 💣 бомба 💣 фігура шик🔥 🔥 🔥 🔥", " кліп незвичайний, для стилю Надії. Але пісня вогонь і неймовірна. Впевнена що вже завтра буду її наспівувати))", " Щас ця пісня буде звучати з кожної праски, навіть кому не сподобалося - змиріться, нав'яжуть))))","Ваааууууу просто до тремтіння божевільно і круто... це найкращий з найкращих кліпів твоїх🔥 🔥 🔥", Кайф для вух🥰 💔образ просто супер🔥❤️🔥", - написали користувачі Мережі.

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