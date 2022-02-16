Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после распада дуэта "Время и Стекло" начала сольную карьеру, представила украинцам свой новый клип "Разноцветная". За каких-то полчаса видеоработа собрала около 10 тысяч просмотров на ютуб. В своем Instagram звезда также опубликовала фрагмент клипа, представляя его, так что тут же вызвала бурное обсуждение.

Стоит отметить, что в клипе Надя помимо своего привычного образа, примеряла и другой, более экстравагантный. На некоторых кадрах она появилась в образе блондинки, причем с весьма необычной прической. Спереди она выглядит, как девушка со стрижкой-каре с ассиметричной челкой, а сзади видно длинные густой хвост.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Когда любовь сталкивается с препятствиями, она становится еще сильнее, ярче и разноцветнее!". Пользователи тут же принялись комментировать видео звезды: "Однозначно моя любимая песня!", "Вау, Надя, это нереально красиво, хочется слушать и слушать. Нет слов, одни эмоции!", "Надя, это очень круто", "Блин, как это круто!", "Поздравляю с премьерой", "Надя, супер клип!", "Это восхитительно!", "Очень классный клип и песня", "Очень понравилось".

Напомним, "Теперь ваша очередь!": Дорофеева в центре Киева поразила кадрами накануне важного события.

Как сообщала Politeka, "Идите все, знаете...": Надя Дорофеева после отпуска с Дантесом жестко ответила на претензии.

Также Politeka писала, что Дорофеева, прикрывшись клочком ткани вместо одежды, взбудоражила украинцев: "Вот это анонс".