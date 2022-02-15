Популярная украинская певица Надя Дорофеева готовит своих поклонников к выходу нового клипа на песню "Разноцветная", и показала, как она радуется в преддверии важного события.

Надя Дорофеева занимается творчеством и снимается в разных проектах, пишет Politeka.net. О самом интересном звезда рассказывает в своем Инстаграм и в разных интервью.

В этот раз исполнительница показала, как радуется словно ребенок, увидев на экране свое лицо. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Также Надя Дорофеева опубликовала несколько фото ситилайтов.

"Наполняю город любовью💙 Теперь ваша очередь!", - написала артистка.

За три часа публикация собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"И никто не виноват, что теряли мы контроль 😍🔥", "Запрещенная любовь, разноцветные грехи на-на-на-на💙", "Жизнерадостная наша Наденька !😇😇😇🥰🥰 Заряжающая позитивом !😍😍😍", "Надя, ну ты такая молодец!!!😍🔥🔥 Ждём завтра премьеру♥️", "Ждем с нетерпением😍 главное чтобы в стране был мир🕊️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Надя Дорофеева в одном из интервью призналась, о чем ее песня "Разноцветная". По словам артистки, хит рассказывает, чтобы любить нужна тоже смелость.

Напомним, Дорофеева обратилась к украинцам в преддверии 14 февраля

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