Як пише Politeka.net, хореограф поділився новим знімком у своєму Instagram. Як стало відомо раніше, Чмерковський став одним з членів журі шоу "Танці. World of Dance", прем'єра якого відбудеться на телеканалі СТБ цієї весни. Крім нього в журі виявилися Тетяна Денисова і Женя Кот.
На новому знімку Чмерковський показав себе на знімальному майданчику проекту. Хореограф був у стильному піджаку в смужку, який вигідно підкреслював його яскраву зовнішність. На обличчі Макса грала широка посмішка.
"Зйомки тривають", - підписав кадр Чмерковський.
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"Гаряче", - написала вона в коментарях.
Шанувальник Чмерковського також не змогли пройти повз.
"Відмінний знімок!", "Красавчик", "класно виглядаєте!!", "Виглядаєш таким красенем і мені подобається твій піджак! Насолоджуйся і бережи себе!", "Сумуєш за дружиною і сином?", "Подивіться на цю прекрасну посмішку! Відчувається ентузіазм!",- пишуть люди.
Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Чмерковський отримав ляпас від відомої актриси і розповів, за що.
Як повідомляла Politeka, дружина судді "Танців з зірками" Чмерковського розговорилася про несподіваний вчинок чоловіка.
Також Politeka писала, що Чмерковський показав закулісся "Танці. World of Dance", чим викликав у фанатів тривогу.