Відомий танцюрист і шоумен Макс Чмерковський показав себе на зйомках нового українського танцювального шоу, прем'єра якого відбудеться вже у березні.

Як пише Politeka.net, хореограф поділився новим знімком у своєму Instagram. Як стало відомо раніше, Чмерковський став одним з членів журі шоу "Танці. World of Dance", прем'єра якого відбудеться на телеканалі СТБ цієї весни. Крім нього в журі виявилися Тетяна Денисова і Женя Кот.

На новому знімку Чмерковський показав себе на знімальному майданчику проекту. Хореограф був у стильному піджаку в смужку, який вигідно підкреслював його яскраву зовнішність. На обличчі Макса грала широка посмішка.

"Зйомки тривають", - підписав кадр Чмерковський.

Фото свого зіркового чоловіка оцінила по достоїнству американська танцівниця Пета Маргатройд.

"Гаряче", - написала вона в коментарях.

Шанувальник Чмерковського також не змогли пройти повз.

"Відмінний знімок!", "Красавчик", "класно виглядаєте!!", "Виглядаєш таким красенем і мені подобається твій піджак! Насолоджуйся і бережи себе!", "Сумуєш за дружиною і сином?", "Подивіться на цю прекрасну посмішку! Відчувається ентузіазм!",- пишуть люди.

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Чмерковський отримав ляпас від відомої актриси і розповів, за що.

Як повідомляла Politeka, дружина судді "Танців з зірками" Чмерковського розговорилася про несподіваний вчинок чоловіка.

Також Politeka писала, що Чмерковський показав закулісся "Танці. World of Dance", чим викликав у фанатів тривогу.