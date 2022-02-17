Как пишет Politeka.net, хореограф поделился новым снимком в своем Инстаграм. Как стало известно ранее, Чмерковский стал одним из членов жюри шоу «Танці. World of Dance», премьера которого состоится на телеканале СТБ этой весной. Помимо него в жюри оказались Татьяна Денисова и Женя Кот.
На новом снимке Чмерковский показал себя на съемочной площадке проекта. Хореограф был в стильном пиджаке в полоску, который выгодно подчеркивал его яркую внешность. На лице Макса играла широкая улыбка.
«Съемки продолжаются», - подписал кадр Чмерковский.
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«Горячо», - написала она в комментариях.
Поклонники Чмерковского также не смогли пройти мимо.
«Отличный снимок!», «Красавчик», «классно выглядите!!», «Выглядишь таким красавчиком и мне нравится твой пиджак! Наслаждайся и береги себя!», «Скучаешь по жене и сыну?», «Посмотрите на эту прекрасную улыбку! Чувствуется энтузиазм!», - пишут люди.
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