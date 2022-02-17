Известный танцор и шоумен Макс Чмерковский показал себя на съемках нового украинского танцевального шоу, премьера которого состоится уже в марте.

Как пишет Politeka.net, хореограф поделился новым снимком в своем Инстаграм. Как стало известно ранее, Чмерковский стал одним из членов жюри шоу «Танці. World of Dance», премьера которого состоится на телеканале СТБ этой весной. Помимо него в жюри оказались Татьяна Денисова и Женя Кот.

На новом снимке Чмерковский показал себя на съемочной площадке проекта. Хореограф был в стильном пиджаке в полоску, который выгодно подчеркивал его яркую внешность. На лице Макса играла широкая улыбка.

«Съемки продолжаются», - подписал кадр Чмерковский.

Фото своего звездного мужа оценила по достоинству американская танцовщица Пета Маргатройд.

«Горячо», - написала она в комментариях.

Поклонники Чмерковского также не смогли пройти мимо.

«Отличный снимок!», «Красавчик», «классно выглядите!!», «Выглядишь таким красавчиком и мне нравится твой пиджак! Наслаждайся и береги себя!», «Скучаешь по жене и сыну?», «Посмотрите на эту прекрасную улыбку! Чувствуется энтузиазм!», - пишут люди.

Напомним, судья "Танців з зірками" Чмерковский получил пощечину от известной актрисы и рассказал, за что.

Как сообщала Politeka, жена судьи "Танців з зірками" Чмерковского разоткровенничалась о неожиданном поступке мужа.

Также Politeka писала, что Чмерковский показал закулисье "Танці. World of Dance", чем вызвал у фанатов тревогу.