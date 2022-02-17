"Таємна дружина" популярного артиста Олега Винника-Таюне (Таїсія Святко) зробила заяву, показавши себе поруч зі співаком.

Як передає Politeka.net, Таюне (Таїсія Святко) є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй роботі з популярним артистом і улюбленцем українок - Олегом Винником, вона є його бек-вокалісткою.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нові фото. На кадрах Таюне постала на сцені в шикарному вбранні. На ній коротке плаття глибокого зеленого кольору, яке відмінно підкреслює її ідеальну фігуру. Також, вона додала знімок, де постала з Олегом Винником. Варто відзначити, що їм приписують роман.

"Бути коханим-це більше, ніж бути багатим, тому що бути коханим означає бути щасливим", - заявила Таюне.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією співачки: "Дуже красива", "Вау", "Ви кращі".

Нагадаємо, що нещодавно на одному з фан-акаунтів опублікували рідкісне фото Олега Винника з його таємною "дружиною" Таюне. На якому саме заході вони засвітилися - не вказано. Однак, можна відзначити, що співачка постала перед камерою в шикарному облягаючому шкіряному комбінезоні, а Олег Винник в чорному елегантному костюмі.

Раніше повідомлялося, "Таємна дружина" Винника несподівано засвітилася в компанії Горбунова: кумир "вовчиць" не залишився осторонь.

Politeka розповідала, Олега Винника зняли з "таємною дружиною", про яку він замовчує.

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