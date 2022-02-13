Как передает Politeka.net, у популярного артиста Олега Винника есть бэк-вокалистка, с которой ему приписывают роман - Таюне (Таисия Святко). Однако, не смотря на слухи в СМИ, официально отношения они не подтверждали.
На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новые Сториз. На кадре Таюне неожиданно засветилась в компании известных звезд шоу-бизнеса. Слева от неё - Олег Винник, а справа популярный ведущий Юрий Горбунов. Певица указала, что они находятся в Мукачево.
Они не раскрывают, что это за мероприятие. Однако, Юрий Горбунов показал эффектное выступление скрипачек на сцене с помощью сияющих смычков.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Переход на летнее время 2022: когда и куда украинцы будут переводить стрелки часов
Ушла из жизни легендарная актриса, которой восхищались миллионы, названа причина: "Великая женщина"
Внучка Софии Ротару засветила интерьер своей квартиры с дизайнерским ремонтом: привет из Нью-Йорка
С финалистом "Холостячки" Тригубенко случилось неприятное ЧП: "Обидно, что люди это делают..."
Напомним, недавно Таюне засветилась на обложке популярного журнала "Отдохни", чем похвасталась на своей странице в Инстаграм.
Ранее сообщалось, "Тайная жена" Винника призналась, с чего началась ее сольная карьера: "Почувствовала цену слез"
Politeka рассказывала, "Тайная жена" Винника показала фигуру и стройные ножки в короткой юбке с разрезом: "Тая - самая лучшая"
Также, "Тайная жена" Олега Винника поразила естественной красотой на отдыхе: "Самая красивая женщина"