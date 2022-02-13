Известный певец Олег Винник и его "тайная жена" Таюне засветились в компании популярного ведущего Юрия Горбунова.

Как передает Politeka.net, у популярного артиста Олега Винника есть бэк-вокалистка, с которой ему приписывают роман - Таюне (Таисия Святко). Однако, не смотря на слухи в СМИ, официально отношения они не подтверждали.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новые Сториз. На кадре Таюне неожиданно засветилась в компании известных звезд шоу-бизнеса. Слева от неё - Олег Винник, а справа популярный ведущий Юрий Горбунов. Певица указала, что они находятся в Мукачево.

Они не раскрывают, что это за мероприятие. Однако, Юрий Горбунов показал эффектное выступление скрипачек на сцене с помощью сияющих смычков.

Напомним, недавно Таюне засветилась на обложке популярного журнала "Отдохни", чем похвасталась на своей странице в Инстаграм.

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