Как передает Politeka.net, Таюне (Таисия Святко) является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своей работе с популярным артистом и любимцем украинок - Олегом Винником, она является его бэк-вокалисткой.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новые фото. На кадрах Таюне предстала на сцене в шикарном наряде. На ней короткое платье глубокого зеленого цвета, которое отлично подчеркивает её идеальную фигуру. Также, она добавила снимок, где предстала с Олегом Винником. Стоит отметить, что им приписывают роман.

"Быть любимым — это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым означает быть счастливым", — заявила Таюне.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией певицы: "Очень красивая", "Вау", "Вы лучшие".

Напомним, что недавно на одном из фан-аккаунтов опубликовали редкое фото Олега Винника с его тайной "женой" Таюне. На каком именно мероприятии они засветились - не указано. Однако, можно отметить, что певица предстала перед камерой в шикарном облегающем кожаном комбинезоне, а Олег Винник в черном элегантном костюме.

Ранее сообщалось, "Тайная жена" Винника неожиданно засветилась в компании Горбунова: кумир "волчиц" не остался в стороне.

Politeka рассказывала, Олега Винника засняли с "тайной женой", о которой он умалчивает.

Также, "Тайная жена" Винника призналась, с чего началась ее сольная карьера.