Про те, що Глущенко прихистила у себе бездомних цуценят, повідомляється в новому пості на сайті "Дизель шоу", пише Politeka.net.
Так, артистка розповіла, що в 2020 році вони з чоловіком прихистили бездомного собаку і цуценят, яких знайшли на вулиці. Сімейство чотирилапих поселили в гаражі, облаштувавши їм місце для сну і влаштувавши додатковий обігрів.
"Коли цуценята трохи підросли, мама перестала їх годувати. Тому цю місію взяли на себе ми - кожного годували спеціальними сумішами з соски", - розповіла Глущенко.
Пізніше вона записала відеозвернення, щоб знайти підрослим цуценятам новий будинок. Гумористка особисто передавала людям малюків разом з їжею, годівницями і лежанкою.
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А дорослу собаку сім'я Глущенко вирішила залишити у себе. Її назвали Жулей. Однак, пізніше з'ясувалося, що у неї була онкологія, тому, незважаючи на медичну допомогу, собака прожила недовго.
Це не перший раз, коли Глущенко допомагала бездомним тваринам. Нещодавно вони з чоловіком знову допомогли знайти новий будинок трьом цуценятам.
Нагадаємо, Глущенко з "Дизель шоу" показала сина свого чоловіка від першого шлюбу.
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