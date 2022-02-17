О том, что Глущенко приютила у себя бездомных щенков, сообщается в новом посте на сайте «Дизель шоу», пишет Politeka.net.

Так, артистка рассказала, что в 2020 году они с мужем приютили бездомную собаку и щенков, которых нашли на улице. Семейство четырехлапых поселили в гараже, обустроив им место для сна и устроив дополнительный обогрев.

«Когда щенки немного подросли, мама перестала их кормить. Поэтому эту миссию взяли на себя мы — каждого кормили специальными смесями из соски», - рассказала Глущенко.

Позже она записала видеообращение, чтобы найти подросшим щенкам новый дом. Юмористка лично передавала людям малышей вместе с едой, кормушками и лежанкой.

А взрослую собаку семья Глущенко решила оставить у себя. Ее назвали Жулей. Однако, позже выяснилось, что у нее была онкология, поэтому, несмотря на медицинскую помощь, собака прожила недолго.

Это не первый раз, когда Глущенко помогала бездомным животным. Недавно они с мужем снова помогли найти новый дом трем щенкам.

Напомним, Глущенко из «Дизель шоу» показала сына своего мужа от первого брака.

Как сообщала Politeka, Крутоголов из «Дизель шоу» показал, как его сына лечат в Италии.

Также Politeka писала, что Сморигин из "Дизель шоу" попал в неловкую ситуацию перед Крутоголовым и Глущенко.