Украинский актер показал видео из больницы, где сейчас проходит лечение его старший сын.

Как пишет Politeka.net, художественный руководитель «Дизель студио» Егор Крутоголов показал видео из больницы, где сейчас находится его старший сын Лев после полученной травмы. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Сын Крутоголова пострадал во время отборочных гонок в Италии. Одного из гонщиков развернуло против движения и парень не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся.

Льва доставили парня в ближайшую больницу, после чего на вертолете перевезли в более крупную больницу в Брешии. У него диагностировали ушиб внутренних органов.

В новом посте Егор Крутоголов показал, как доктор развлекает его сына, показывая ему карточные фокусы.

«Вчера приходил к Лёве доктор и… показывал фокусы!))) никогда ничего подобного в наших больницах не видел», - отметил артист «Дизель шоу».

«Ого 😅😅😅👍👍👍👍👍Если бы ещё маме вина налили было бы супер!!!» - отреагировала украинская актриса и телеведущая Наталка Денисенко.

«Доктор - аниматор, круто», - резюмировали пользователи Сети. Мальчику желают скорейшего восстановления.

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