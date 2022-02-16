Как пишет Politeka.net, художественный руководитель «Дизель студио» Егор Крутоголов показал видео из больницы, где сейчас находится его старший сын Лев после полученной травмы. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
Сын Крутоголова пострадал во время отборочных гонок в Италии. Одного из гонщиков развернуло против движения и парень не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся.
Льва доставили парня в ближайшую больницу, после чего на вертолете перевезли в более крупную больницу в Брешии. У него диагностировали ушиб внутренних органов.
В новом посте Егор Крутоголов показал, как доктор развлекает его сына, показывая ему карточные фокусы.
«Вчера приходил к Лёве доктор и… показывал фокусы!))) никогда ничего подобного в наших больницах не видел», - отметил артист «Дизель шоу».
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