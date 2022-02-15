Как сообщает Politeka.net, на странице проекта "Дизель шоу" в Instagram опубликовали фрагмент одного из номеров, в котором сыграл Егор Крутоголов, Яна Глущенко и Евгений Сморигин. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
«Говорят, современные звукорежиссеры из любой блондинки сделают певицу. Хоть на Евровидение, хоть в сауну😏 Но одолеет ли руководитель студии звукозаписи Евгений - “материал” по имени Леля? Особенно под дулом пистолета конкретного спонсора - смотрите в номере, где прекрасно все. И, прежде всего, фактура вокалистки», - говорится в сообщении на странице "Дизель Студио".
Евгений Сморигин сыграл работника студии звукозаписи, котрый даже не сразу понял, что происходит, когда услышал пение Лели.
«Вы что дверь не закрыли?» - спросил он.
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«Не, это из Лели сквозит», - ответил Егор Крутоголов в образе спонсора певицы.
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