Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Олена Шоптенко опублікувала кадри, зроблені в танцювальному залі. Вона позувала в ефектній чорній сукні для танців. Судячи з опису сторіс, Шоптенко давала майстер клас дівчатам для сюжету ранкового шоу "Ранок з Україною". Спочатку вони вчили рухи, після чого в студії почалися нестримні веселощі.

"А потім ламбадою у відрив", - підписала відео зірка, на якому разом з новими "подружками" пустилася в танок.

Як відомо, Олена Шоптенко багато разів була учасницею "Танців з зірками", а в останньому сезоні шоу стала головним хореографом проекту. Крім цього, Шоптенко дає приватні уроки танців і бере участь в різних проектах.

Відзначимо, що вперше про Шоптенко заговорили після її численних перемог в чемпіонатах по всьому світу. Також вона яскраво дебютувала в першому сезоні "Танців з зірками", ставши переможницею проекту.

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