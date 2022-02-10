Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко - популярна українська танцівниця і хореограф. Зірка перемагала на проекті" Танці з зірками", а в останньому сезоні прийняла пропозицію стати головним хореографом проекту. Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу показала своє вміння танцювати.
На першому сторіс Олена підійшла до дзеркала, показуючи образ в сукні з розрізом.
"Почали знімати рубрику", - написала Шоптенко.
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На другому сторіс зірка вже танцювала, вражаючи гнучкістю і розтяжкою. Олена танцювала поруч з оператором, який знімав кожен рух артистки.
"Практично в дуеті з оператором", - написала Олена.
А на третьому сторіс зірка розкрила один із секретів на знімальному майданчику.
"А іноді між танцями підробляю хлопавкою. Хлопавка-інструмент для подальшої синхронізації зображення і звуку під час зйомок", - написала зірка.
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