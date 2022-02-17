Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Алена Шоптенко опубликовала кадры, сделанные в танцевальном зале. Она позировала в эффектном черном платье для танцев. Судя по описанию сторис, Шоптенко давала мастер класс девушкам для сюжета утреннего шоу «Ранок з Україною». Сначала они учили движения, после чего в студии началось безудержное веселье.

«А потом ламбадой в отрыв», - подписала видео звезда, на котором вместе с новыми «подружками» пустилась в пляс.

Как известно, Алена Шоптенко много раз была участницей «Танцев со звездами», а в последнем сезоне шоу стала главным хореографом проекта. Кроме этого, Шоптенко дает частные уроки танцев и участвует в различных проектах.

Отметим, что впервые о Шоптенко заговорили после ее многочисленных побед в чемпионатах по всему миру. Также она ярко дебютировала в первом сезоне «Танцев со звездами», став победительницей проекта.

Напомним, что Шоптенко внезапно пришлось покинуть Украину: подробности.

Как сообщала Politeka, Шоптенко впечатлила фигурой в коротких шортах: "Восхищаюсь".

Также Politeka писала, что Шоптенко засветила, чем приходится заниматься на паркете: "А иногда между танцами...".