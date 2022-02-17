Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Алена Шоптенко опубликовала кадры, сделанные в танцевальном зале. Она позировала в эффектном черном платье для танцев. Судя по описанию сторис, Шоптенко давала мастер класс девушкам для сюжета утреннего шоу «Ранок з Україною». Сначала они учили движения, после чего в студии началось безудержное веселье.
«А потом ламбадой в отрыв», - подписала видео звезда, на котором вместе с новыми «подружками» пустилась в пляс.
Как известно, Алена Шоптенко много раз была участницей «Танцев со звездами», а в последнем сезоне шоу стала главным хореографом проекта. Кроме этого, Шоптенко дает частные уроки танцев и участвует в различных проектах.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Голосистая Могилевская на красной дорожке перепела Олега Винника, Тринчер и Зиброва: "Многая лита..."
Возвращение Тины Кароль на "Голос країни" вызвало резонанс: "Ничего не понимаю"
"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет
Вслед за "Ощадбанком" и "ПриватБанком" атаковали "Дию": о чем должны знать пользователи
Отметим, что впервые о Шоптенко заговорили после ее многочисленных побед в чемпионатах по всему миру. Также она ярко дебютировала в первом сезоне «Танцев со звездами», став победительницей проекта.
Напомним, что Шоптенко внезапно пришлось покинуть Украину: подробности.
Как сообщала Politeka, Шоптенко впечатлила фигурой в коротких шортах: "Восхищаюсь".
Также Politeka писала, что Шоптенко засветила, чем приходится заниматься на паркете: "А иногда между танцами...".