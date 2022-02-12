Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко прославилася як талановита танцівниця і хореограф. Вона брала участь у безлічі танцювальних проєктів, і за підсумком стала головним хореографом в популярному шоу "Танці з зірками".

На своїй сторінці в Instagram Шоптенко опублікувала нове фото. На кадрі вона без сорому засвітилася в коротких шортиках і міні-топі білого кольору, в якому видно шикарна фігура танцівниці. Варто відзначити, що її показали під час того, як Шоптенко виконувала танцювальні рухи.

"Іноді жінка краще говорить мовою тіла", - підписала фото Олена Шоптенко.

Шанувальники залишили безліч коментарів і реакцій під публікацією танцівниці: "100%, враховуючи те, що чоловіки сприймають в основному візуально", "100%, а фото - вау", "Неймовірна", "Захоплююся", "Краса", "Мяу", "Ви просто супер", "Ти розумниця ангел красивий золоті слова написані так тримати".

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