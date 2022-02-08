Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко є головним хореографом на шоу "Танці з зірками", де раніше брала участь. На своїй сторінці в Instagram Шоптенко поділилася новим фото. Виявилося, що чоловік її подруги вирішив зробити своїй дружині подарунок - і привезти Олену Шоптенко в Канни. Танцівниця розповіла, як це відбулося.

"Зі словами" Альона, кращого подарунка, ніж ти, мені не знайти", чоловік моєї кращої подруги запропонував привезти мене в якості сюрпризу до неї на день народження в Канни, куди вони переїхали жити більше п'яти років тому.

Протягом доби ми займалися організацією поїздки. Квитки, трансфер, перенесення всіх робочих планів... і ось літак приземлився, і я з бантом на голові в якості головного подарунка приїхала до подруги, яку не бачила майже рік.

Так У мене з'явилося три незапланованих дні відпустки в Каннах, біля моря, в теплі, з близькими людьми. Подарунок готували начебто подрузі, а вийшло і мені.

Ділюся з вами шматочком свого щастя", - поділилася Олена Шоптенко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією танцівниці: "Відмінний подарунок!", "Який чоловік! Який витівник", "Відмінний подарунок/сюрприз 🥰 ми коли в Штати прилітаємо, намагаємося сюрпризом здивувати друзів", "Супер красуня", "Звучить відмінно", "Крутий подарунок", "Чудово! Шикарний подаруночок".

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