Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 39-річний Влад Яма поділився кадром зі спортивного залу. Він позував у спортивній формі, фотографуючи себе в дзеркалі. Хореограф продемонстрував біцепс і відмінну фізичну форму.

"Побігав", - коротко підписав фото шоумен.

Як відомо, крім танців Влад Яма активно займається спортом. Він стежить за своїм харчуванням і фізичною формою. Навіть на відпочинку хореограф не пропускав тренування. Коли Влад Яма з сім'єю відправився в круїз, він приділяв час спорту навіть на кораблі.

Відзначимо, що Влад Яма давно перестав бути тільки танцюристом. З тих пір, як артист став беззмінним суддею шоу «Танці з зірками», його постійно кличуть зніматися в різні проекти. Яма прекрасно почуває себе в ролі ведучого, судді і навіть учасника шоу. Акторська майстерність дається шоумену також на всі 100%.

Крім цього, Влад Яма з дружиною активно ведуть свої сторінки в соціальних мережах, публікуючи атмосферні сімейні фото.

Нагадаємо, що Влада Яму з волоссям не впізнали після різкої зміни іміджу.

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