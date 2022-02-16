Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма торкнувся важливої теми.

Як пише Politeka.net, хореограф Влад Яма який прославився завдяки своїй участі в шоу» Танці з зірками«, а також незабаром став там суддею, зараз часто бере участь в різних телепроектів і навіть веде програму»твій день". Веде танцюрист і свій блог в Instagram.

Новий пост Влад Яма присвятив дню єднання України, який був запроваджений вперше у 2022 році.

"Ми разом. Ми вдома. Все буде добре", - написав хореограф.

Влад Яма показав фото, на якому зображений разом зі своєю дружиною Ліліаною у вишиванках.

"Клас"," ви круті"," неймовірно красиві", - пишуть в коментарях.

До речі дружина хореографа у своїх сторіс також торкнулася актуальної теми.

"Страх вбиває розум... в паніці і страху неможливо прийняти адекватні рішення. Пам'ятаємо про це і насолоджуємося життям далі», - написала вона.

Також дружина Влада Ями поділилася порадою, як краще діяти в подібній ситуації.

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