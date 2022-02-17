Як пише Politeka.net, Влад Яма прославився завдяки своїй участі в шоу» Танці з зірками", а також незабаром став там суддею. Зараз його кар'єра пішла вгору, хореограф бере участь в різних телепроектів і навіть веде програму «твій день». Також Влад Яма спробував себе в якості актора, він знявся в поліцейській комедії "нереальний Копець".
У нових сторіс Влад Яма здивував новим образом, який знадобився для зйомок у новому проекті. Хореограф, якого звикли бачити лисим, постав з довгим волоссям.
У такому вигляді Влада Яму навіть порівняли з американським актором (відомий за ролями в таких фільмах як "Реквієм за мрією«,» Американський психопат«,» порване життя«,» Далласький клуб покупців«,» Загін самогубців") і гітаристом групи 30 Seconds to Mars Джаредом Лето.
"Це Джаред Лето?» - прокоментували фоловери українського хореографа несподівані кадри.
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"Це Влад Зима", - відповів суддя "Танці з зірками".
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