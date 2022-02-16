Влад Яма - популярний в Україні телеведучий і хореограф, пише Politeka.net. Однак також артиста можна помітити і у фільмах, де він дивує своїм амплуа.
У новому сторіс Instagram хореограф здивував зовнішністю, адже його звичну всім лисину раптово прикрила перука з довгого волосся. Також хореограф був у яскравій і довгій сорочці, що теж дуже незвично для нього.
"Скоро...",- загадково підписав фото телеведучий.
Виявилося, що в описаному вигляді артист знімається в новому фільмі, де на час приміряв образ йога.
В одному з ранніх постів Влад Яма розповів, що знявся в романтичній комедії "Пограбування по-українськи". Картина розповість про хлопця, який працює тренером. Одного разу він закохується в фатальну красуню, заради якої вирішується на пограбування.
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Зазначимо, раніше Влад Яма знявся у фільмі "Нереальний КОПець", в якому приміряв абсолютно несподіваний для себе образ. У сцені на даху хореографу взагалі довелося кричати свій текст, чим він приводив в подив звичайних перехожих.
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