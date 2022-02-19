Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 39-летний Влад Яма поделился кадром из спортивного зала. Он позировал в спортивной форме, фотографируя себя в зеркале. Хореограф продемонстрировал бицепс и отменную физическую форму.

«Побегал», - коротко подписал фото шоумен.

Как известно, кроме танцев Влад Яма активно занимается спортом. Он следит за своим питанием и физической формой. Даже на отдыхе хореограф не пропускал тренировки. Когда Влад Яма с семьей отправился в круиз, он уделял время спорту даже на корабле.

Отметим, что Влад Яма давно перестал быть только танцором. С тех пор, как артист стал бессменным судьей шоу «Танцы со звездами», его постоянно зовут сниматься в разные проекты. Яма прекрасно чувствует себя в роли ведущего, судьи и даже участника шоу. Актерское мастерство дается шоумену также на все 100%.

Кроме этого, Влад Яма с женой активно ведут свои страницы в социальных сетях, публикуя атмосферные семейные фото.

Напомним, что Влада Яму с волосами не узнали после резкой смены имиджа.

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