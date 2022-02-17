Як пише Politeka.net, у своїх сторіз Полякова показала, як дуріє зі своєю молодшою донькою, 10-річною Алісою.

Дівчинка вирішила пограти з фільтрами Instagram і вибрала маску, яка сильно змінює обличчя користувача. Завдяки ній сама Аліса і її мама постали на відео в незвичному вигляді.

Їх щоки були сильно розпухлими, а брови – темними і дуже «кущистими». Крім того, маска «прорідила» їх зуби, залишивши красунь з дірками в роті.

"Подивіться на маму в цьому вигляді! Два виродки!",- вимовляє на кадрах Аліса.

Побачивши своє змінене обличчя в кадрі, сама співачка починає весело реготати за компанію з донькою. Судячи з усього, вона нічого не має проти подібного гумору.

Відзначимо, що не так давно Полякова зі своїми доньками відпочивала на Шрі-Ланці. Артистка повернулася в Україну тільки днями, перед цим встигнувши вдосталь насолодитися райськими видами на дорогому курорті. Співачка розповіла, що вдома її сімейство зустрічала їх собака.

Нагадаємо, Полякова згадала Вакарчука, повертаючись з елітного курорту.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова з курорту звернулася до українців: "Ми не боїмося, і ви не бійтеся".

Також Politeka писала, що Полякову вразила подвійна трагедія учасника "Голосу країни".