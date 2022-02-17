Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица. Артистка в прошлом году была детективом шоу "Маска", а в этом году звезду пригласили в качестве тренера на проект "Голос країни". А недавно певица отправилась отдыхать с детьми на Шри-Ланку. Но отпуск подошел к концу и Оля опубликовала новые кадры в сторис Инстаграм, где показала, как летит на самолете обратно в Украину.
На кадрах Оля была в одной футболке, показав свои роскошные ножки.
"Я їду додому... До себе додому...", - пропела слова из песни Святослава Вакарчука, фронтмена легендарной группы "Океан Эльзы", который сейчас вместе с Ольгой является тренером на "Голос країни".
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На следующих сторис Полякова уже была в автомобиле, а рядом сидела младшая дочь.
"Ну что, ура. Мы прилетели... Нас встречает наша мимуська", - сказала Оля и показала собаку, которая встречала их.
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