Певица Оля Полякова, которая отдыхала на Шри-Ланке, показала, как возвращается обратно в Украину, вспомнив Святослава Вакарчука.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица. Артистка в прошлом году была детективом шоу "Маска", а в этом году звезду пригласили в качестве тренера на проект "Голос країни". А недавно певица отправилась отдыхать с детьми на Шри-Ланку. Но отпуск подошел к концу и Оля опубликовала новые кадры в сторис Инстаграм, где показала, как летит на самолете обратно в Украину.

На кадрах Оля была в одной футболке, показав свои роскошные ножки.

"Я їду додому... До себе додому...", - пропела слова из песни Святослава Вакарчука, фронтмена легендарной группы "Океан Эльзы", который сейчас вместе с Ольгой является тренером на "Голос країни".

На следующих сторис Полякова уже была в автомобиле, а рядом сидела младшая дочь.

"Ну что, ура. Мы прилетели... Нас встречает наша мимуська", - сказала Оля и показала собаку, которая встречала их.

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