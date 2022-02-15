Как пишет Politeka.net, украинская певица Оля Полякова, которая помимо концертов и записи новых песен также снимается в кино и участвует в различных теле-шоу, сейчас с семьей находится на отдыхе. Там она записала обращение к украинцам. Кадры артистка выложила на своей странице в Инстаграм.
Оля Полякова записала видео вместе со своей старшей дочерью Машей. Певица решила поддержать сограждан на фоне сообщений о вероятности вторжения России, и сообщила о своих планах.
«Дорогие наши украинцы, мы сейчас находимся на Шри-Ланке, но уже завтра мы летим домой. Мы летим домой, мы не боимся. Хотим быть вместе с нашей страной у себя дома. Мы не боимся, и вы не бойтесь. Все будет хорошо», - сказала певица.
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Отметим, Оля Полякова с дочкой активно делилсь кадрами своего отдыха в соцсети.
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