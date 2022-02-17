Как пишет Politeka.net, в своих Сториз Полякова показала, как дурачится со своей младшей дочкой, 10-летней Алисой.

Девочка решила поиграть с фильтрами Инстаграма и выбрала маску, которая сильно изменяет лицо пользователя. Благодаря ней сама Алиса и ее мама предстали на видео в непривычном виде.

Их щеки были сильно распухшими, а брови – темными и очень «кустистыми». Кроме того, маска «проредила» их зубы, оставив красоток с дырками во рту.

«Посмотрите на маму в этом облике! Два урода!», - произносит на кадрах Алиса.

Увидев свое измененное лицо в кадре, сама певица начинает весело хохотать за компанию с дочкой. Судя по всему, она ничего не имеет против подобного юмора.

Отметим, что не так давно Полякова со своими дочками отдыхала на Шри-Ланке. Артистка вернулась в Украину только на днях, перед этим успев вдоволь насладиться райскими видами на дорогом курорте. Певица рассказала, что дома ее семейство встречала их собака.

Напомним, Полякова вспомнила Вакарчука, возвращаясь с элитного курорта.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова с курорта обратилась к украинцам: «Мы не боимся, и вы не бойтесь».

Также Politeka писала, что Полякову потрясла двойная трагедия участника "Голосу країни".