Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Оля Цибульська опублікувала відео, на якому дуріла в гримерці. Співачка була без гриму і зачіски. Вона взяла на руки іграшку і влаштувала з нею дивні танці. В кінці ролика артистка і зовсім одягла собі на голову авоську, сколихнувши мережу своєю поведінкою.
"Киця, готуйся! Завтра новий тренд", - підписала відео зірка.
У коментарях їй відповів її колега по шоу, відомий український співак Віталій Козловський. Як відомо, зірки разом ведуть передачу на музичному каналі.
"Бачу! Реально захворіла", - пожартував Козловський.
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Шанувальники, втім, не залишили красуню без компліментів і жартів.
"Киця, що це таке? Новий Мися?", "Прекрасна дівчина ти тоді", "Яка ж смішна", "Ну, даєш!", "Оля, це просто топ", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Оля Цибульська любить епатувати публіку дивними вчинками і ніколи не соромиться виглядати смішно. За це її і люблять шанувальники.
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