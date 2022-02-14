Популярна українська співачка і кума Дзідзьо Оля Цибульська відкрила завісу таємниці про свого чоловіка, якого ретельно береже від очей публіки.

Як пише Politeka.net, в День Всіх Закоханих виконавиця вирішила поділитися цікавими фактами про свого обранця.

Цибульська стверджує, що щаслива у своєму шлюбі, проте публічно співачка жодного разу не називала ім'я свого обранця і не показувала його обличчя. Разом з чоловіком співачка виховує сина Нестора. Однак, якщо фотографіями хлопчика артистка з гордістю ділиться у відкритому доступі, то обличчя чоловіка ретельно приховує на всіх знімках, які потрапляють в Мережу. Цибульська пояснює, що її чоловік не любить публічності.

У новому пості співачка вирішила розповісти про свого обранця докладніше, все ще не розкриваючи його особистості. Зокрема, вона зізналася, що чоловік дає їй читати свій директ, часто втрачає блокноти, грає на фортепіано краще за неї, пам'ятає всі важливі дати, «народив сина» разом з дружиною, а між рибою і куркою вибере «кицю».

«Іноді хочеться задушити, пальнути, влаштувати шторм. Розлучитися-ніколи. Нехай у твоєму серці теж хтось гримить, стукає і бурчить», - написала у своєму пості Цибульська.

Вона також поділилася серією романтичних спільних фото з чоловіком. За традицією, його обличчя на них видно не було.

Нагадаємо, різко "постаріла" Цибульська знайшла собі підходящу пару.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пофасоніла в стильному костюмчику, вразивши сміливими позами.

Також Politeka писала, що Цибульська перед фіналом Нацвідбору дала настанову, що найважливіше на Євробаченні.