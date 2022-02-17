Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Оля Цибульская опубликовала видео, на котором дурачилась в гримерке. Певица была без грима и прически. Она взяла на руки игрушку и устроила с ней странные танцы. В конце ролика артистка и вовсе надела себе на голову авоську, всколыхнув сеть своим поведением.
«Киса, готовься! Завтра новый тренд», - подписала видео звезда.
В комментариях ей ответил ее коллега по шоу, известный украинский певец Виталий Козловский. Как известно, звезды вместе ведут передачу на музыкальном канале.
«Вижу! Реально заболела», - подшутил Козловский.
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Поклонники, впрочем, не оставили красотку без комплиментов и шуток.
«Киса, что это такое? Новый Мися?», «Прекрасная девушка ты тогда», «Какая же смешная», «Ну, даешь!», «Оля, это просто топ», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Оля Цибульская любит эпатировать публику странными поступками и никогда не стесняется выглядеть смешно. За это ее и любят поклонники.
Напомним, что Оля Цибульская неожиданно показала мужа, которого скрывает: "Развестись...".
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