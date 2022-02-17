Як передає Politeka.net, Ольга Цибулская є популярною українською ведучою та співачкою. Також вона відома як кума відомого артиста DZIDZIO.

На своїй сторінці в Instagram Цибульська опублікувала нові сторіз. Як відомо, артистка часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах, де відповідає на їхні запитання. На цей раз Ольга Цибульська вирішила чесно відповісти, як себе почуває.

"Прокинулася з диким болем у горлі. Не потрапила на крутий вокальний курс. Не можу говорити. Все інше - прекрасно! Дуже надихає єдність людей навколо. І в п'ятницю реліз кліпу", - поскаржилася на свій стан і розповіла новину Ольга Цибульська.

Також, після цього співачка вирішила розкрити свій діагноз.

"У мене ангіна. І найкращий помічник на світі", - показала свого сина Цибульська.

Нагадаємо, в Ольги Цибульської є син Нестор. Українці не раз відзначали зовнішню схожість сина артистки та Дзідзьо. Однак, співачка безліч разів це заперечувала. Тільки недавно стало відомо, хто є чоловіком артистки. Її чоловік - екс-депутат Сергій Грисюк. Варто відзначити, що довгий час Ольга Цибульська приховувала свого сина і свого чоловіка.

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