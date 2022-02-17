Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 36-річна українська теле- та радіоведуча, співачка Ольга Цибульська поділилася символічним фото. Співачка була у білій футболці з написом "Киця НЕ боїться", а у руках тримала букет з жовтими та синіми квітами.
"Я в Києві і я не боюсь! А в якому місті ти?", - написала Ольга.
Ймовірно, таку світлину Цибульська опублікувала на фоні активного поширення чуток про можливий наступ Росії на Україну 16 лютого, який Президент України оголосив Днем Єдності, та масового виїзду з країни олігархів, депутатів, діячів тощо. Ольга Цибульська залишила хештег #uaразом 💙💛.
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Шанувальники прокоментували:"Вінниця. ❤", "Суми💙💛", "Умань і буду до кінця в рідній Україні , ми вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤", "Сєвєродонецьк 💙💛", "Рівне", "Чернівці😍", "Хмельницький ❤️❤️", "Вінниця 💛💙🇺🇦", "Запоріжжя місто справжніх Козаків🔥", "Шостка💙💛", "Львів❤️🙌", "😻❤️❤️❤️❤️❤️Я в Ірпіні і я не боюсь🇺🇦✊🏻☀️☘️".
Раніше Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська несподівано показала чоловіка, якого приховує від публіки: "Розлучитися...".
Нагадаємо, що DZIDZIO розповів, як пережив розлучення зі SLAVIA і що його ображало: "Не всі можуть...".
Також Politeka писала, що кума DZIDZIO Цибульська похвалилася фото з молодим і ще не відомим Козловським: "Перша зустріч".