Відома українська співачка, кума виконавця Михайла Хоми (Dzidzio) Ольга Цибульська поділилася з шанувальниками новою фотографією у футболці з цікавим написом.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 36-річна українська теле- та радіоведуча, співачка Ольга Цибульська поділилася символічним фото. Співачка була у білій футболці з написом "Киця НЕ боїться", а у руках тримала букет з жовтими та синіми квітами.

"Я в Києві і я не боюсь! А в якому місті ти?", - написала Ольга.

Ймовірно, таку світлину Цибульська опублікувала на фоні активного поширення чуток про можливий наступ Росії на Україну 16 лютого, який Президент України оголосив Днем Єдності, та масового виїзду з країни олігархів, депутатів, діячів тощо. Ольга Цибульська залишила хештег #uaразом 💙💛.

Шанувальники прокоментували:"Вінниця. ❤", "Суми💙💛", "Умань і буду до кінця в рідній Україні , ми вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤", "Сєвєродонецьк 💙💛", "Рівне", "Чернівці😍", "Хмельницький ❤️❤️", "Вінниця 💛💙🇺🇦", "Запоріжжя місто справжніх Козаків🔥", "Шостка💙💛", "Львів❤️🙌", "😻❤️❤️❤️❤️❤️Я в Ірпіні і я не боюсь🇺🇦✊🏻☀️☘️".

Раніше Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська несподівано показала чоловіка, якого приховує від публіки: "Розлучитися...".

Нагадаємо, що DZIDZIO розповів, як пережив розлучення зі SLAVIA і що його ображало: "Не всі можуть...".

Також Politeka писала, що кума DZIDZIO Цибульська похвалилася фото з молодим і ще не відомим Козловським: "Перша зустріч".