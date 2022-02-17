Ефектне фото голлівудської актриси з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram, пише Politeka.net. Останнім часом зірка стала частіше миготіти перед камерами, з'являючись на світських заходах. Однак, в той же час вона не забуває про свою правозахисну діяльність.

Такий зайнятий спосіб життя не міг не позначитися на зовнішності красуні. На багатьох знімках, зроблених папараці в несподіваний момент, люди помічали, що останнім часом зовнішність Джолі помітно змінилася-актриса нерідко виглядає втомленою. На тлі таких знімків шанувальники нерідко діляться архівними фото з молодою Енджі.

На одному з таких знімків актриса позувала на червоній доріжці в простій тонкій сукні салатового відтінку. Наряд з глибоким декольте вигідно підкреслював засмаглу шкіру Джолі і її фігуру з урахуванням того, що актриса вирішила не надягати під нього білизну.

Шанувальники не змогли пройти повз такого фото.

"Ти така красива, люблю твою посмішку, мила", "Завжди раптова", "красуня", "незабутня", "Слова не достатні, щоб описати твою красу", "найкрасивіша жінка в світі", - пишуть люди.

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