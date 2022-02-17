Ефектне фото голлівудської актриси з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram, пише Politeka.net. Останнім часом зірка стала частіше миготіти перед камерами, з'являючись на світських заходах. Однак, в той же час вона не забуває про свою правозахисну діяльність.
Такий зайнятий спосіб життя не міг не позначитися на зовнішності красуні. На багатьох знімках, зроблених папараці в несподіваний момент, люди помічали, що останнім часом зовнішність Джолі помітно змінилася-актриса нерідко виглядає втомленою. На тлі таких знімків шанувальники нерідко діляться архівними фото з молодою Енджі.
На одному з таких знімків актриса позувала на червоній доріжці в простій тонкій сукні салатового відтінку. Наряд з глибоким декольте вигідно підкреслював засмаглу шкіру Джолі і її фігуру з урахуванням того, що актриса вирішила не надягати під нього білизну.
Шанувальники не змогли пройти повз такого фото.
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"Ти така красива, люблю твою посмішку, мила", "Завжди раптова", "красуня", "незабутня", "Слова не достатні, щоб описати твою красу", "найкрасивіша жінка в світі", - пишуть люди.
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