Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли своим появлением на пресс-конференции впечатлила внешним видом, причем по мнению пользователей сети, далеко не в самом хорошем смысле.
Как можно заметить, Анджелина Джоли продолжает посвящать себя правозащитной деятельности. Звезда выступила перед Сенатом в Вашингтоне, там она эмоционально обратилась к присутствующим и даже едва не пролила слезы из-за переживаний. На фото звезды же многие обсудили ее внешность.
Папарацци неоднократно удавалось снять звезду на улице, после чего в сети многие утверждали, что Джоли уже не выглядит так эффектно как раньше. В этот раз вышло также. Уставший взгляд, морщины, тусклый цвет лица – кадры получились весьма показательными. На фотографиях крупным планом, которые изредка попадают в сеть, можно увидеть, что Анджелина изменилась.
«Я думаю, что она замечательная женщина, я думаю, что она очень смелая, и я поддерживаю ее за то, что она заботится обо всех своих детях на своих собственных ценностях, оставьте ее в покое» - пишет один из пользователей.
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Так, недавно на нескольких страницах в Twitter опубликовали свежие фото знаменитости на шоппинге с приемной дочерью Захарой.
Надо сказать, что эти снимки наделали шумихи в соцсетях, на них Анджелина выглядит просто потрясающе. При этом в сети подметили, что звезда отказалась от любимого черного цвета и вышла в люди в элегантном бежевом пальто стильного фасона. Свой образ актриса дополнила темными скини и шлепками, а на ее лице черная маска.
Напомним, Дочь Анджелины Джоли в сарафане матери изумила видом перед публикой: кадры.
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расплакалась, заговорив о несчастных детях: "Можно было спасти...".
Также Politeka писала, что Джоли честно показала лицо в морщинах и озадачила внешним видом: "Вау, она прекрасна".