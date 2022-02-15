Уставший вид Джоли на конференции смутил поклонников, так как артистка не стала скрывать свои морщины.

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли своим появлением на пресс-конференции впечатлила внешним видом, причем по мнению пользователей сети, далеко не в самом хорошем смысле.

Как можно заметить, Анджелина Джоли продолжает посвящать себя правозащитной деятельности. Звезда выступила перед Сенатом в Вашингтоне, там она эмоционально обратилась к присутствующим и даже едва не пролила слезы из-за переживаний. На фото звезды же многие обсудили ее внешность.

Папарацци неоднократно удавалось снять звезду на улице, после чего в сети многие утверждали, что Джоли уже не выглядит так эффектно как раньше. В этот раз вышло также. Уставший взгляд, морщины, тусклый цвет лица – кадры получились весьма показательными. На фотографиях крупным планом, которые изредка попадают в сеть, можно увидеть, что Анджелина изменилась.

«Я думаю, что она замечательная женщина, я думаю, что она очень смелая, и я поддерживаю ее за то, что она заботится обо всех своих детях на своих собственных ценностях, оставьте ее в покое» - пишет один из пользователей.

Так, недавно на нескольких страницах в Twitter опубликовали свежие фото знаменитости на шоппинге с приемной дочерью Захарой.

Надо сказать, что эти снимки наделали шумихи в соцсетях, на них Анджелина выглядит просто потрясающе. При этом в сети подметили, что звезда отказалась от любимого черного цвета и вышла в люди в элегантном бежевом пальто стильного фасона. Свой образ актриса дополнила темными скини и шлепками, а на ее лице черная маска.

Напомним, Дочь Анджелины Джоли в сарафане матери изумила видом перед публикой: кадры.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расплакалась, заговорив о несчастных детях: "Можно было спасти...".

Также Politeka писала, что Джоли честно показала лицо в морщинах и озадачила внешним видом: "Вау, она прекрасна".