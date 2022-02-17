Эффектное фото голливудской актрисы появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм, пишет Politeka.net. В последнее время звезда стала чаще мелькать перед камерами, появляясь на светских мероприятиях. Однако, в то же время она не забывает о своей правозащитной деятельности.
Такой занятой образ жизни не мог не сказаться на внешности красотки. На многих снимках, сделанных папарацци в неожиданный момент, люди замечали, что в последнее время внешность Джоли заметно изменилась – актриса нередко выглядит уставшей. На фоне таких снимков поклонники нередко делятся архивными фото с молодой Энджи.
На одном из таких снимков актриса позировала на красной дорожке в простом тонком платье салатового оттенка. Наряд с глубоким декольте выгодно подчеркивал загорелую кожу Джоли и ее фигуру с учетом того, что актриса решила не надевать под него белье.
Поклонники не смогли пройти мимо такого фото.
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«Ты такая красивая, люблю твою улыбку, милая», «Всегда внезапная», «Красавица», «Незабываемая», «Слова не достаточны, чтобы описать твою красоту», «Самая красивая женщина в мире», - пишут люди.
Напомним, Анджелина Джоли в непривычном платье покрасовалась рядом с дочерью.
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