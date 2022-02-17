Эффектное фото голливудской актрисы появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм, пишет Politeka.net. В последнее время звезда стала чаще мелькать перед камерами, появляясь на светских мероприятиях. Однако, в то же время она не забывает о своей правозащитной деятельности.

Такой занятой образ жизни не мог не сказаться на внешности красотки. На многих снимках, сделанных папарацци в неожиданный момент, люди замечали, что в последнее время внешность Джоли заметно изменилась – актриса нередко выглядит уставшей. На фоне таких снимков поклонники нередко делятся архивными фото с молодой Энджи.

На одном из таких снимков актриса позировала на красной дорожке в простом тонком платье салатового оттенка. Наряд с глубоким декольте выгодно подчеркивал загорелую кожу Джоли и ее фигуру с учетом того, что актриса решила не надевать под него белье.

Поклонники не смогли пройти мимо такого фото.

«Ты такая красивая, люблю твою улыбку, милая», «Всегда внезапная», «Красавица», «Незабываемая», «Слова не достаточны, чтобы описать твою красоту», «Самая красивая женщина в мире», - пишут люди.

Напомним, Анджелина Джоли в непривычном платье покрасовалась рядом с дочерью.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в короткой кофточке пощекотала нервы мужчин.

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