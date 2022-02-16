Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram опубликовали соблазнительное фото голливудской актрисы Анджелины Джоли. Похоже, это архивный снимок, так как на нем звезда запечатлена в более молодом возрасте, хотя и сейчас в свои 46 лет она остается идолом красоты и стиля.
На фотографии Анджелина появилась в серых брюках и похожей по оттенку короткой кофточке с глубоким вырезом в зоне декольте. Этот наряд только подчеркнул идеальную фигуру актрисы и ее аппетитные формы. Волосы красотки распущены, она запустила в них руку, а на ее лице легкий макияж и уверенный вид.
В подписи к фото написали: "Какой последний фильм с Анджелиной Джоли вы видели?". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию, засыпая актрису комплиментами: "О боже, она абсолютно захватывает дух! Моя вечная любовь", "Самая красивая женщина в мире Анджелина Джоли", "Как всегда, прекрасна", "Красотка", "Красивая, просто потрясающая".
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