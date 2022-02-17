Як пише Politeka.net, в Instagram дружини Юрія Ткача Вікторії з'явилося відео, на якому їх дочка Ліза записує відео. Як пояснила жінка, це відео вона знайшла випадково. Значить, Ліза записувала його, коли батьків не було поруч.

Дівчинка зробила собі губи з пластиліну, а також намагалася прикрасити брови і вилиці.

"Фраза "хоча мені не потрібно" дуже порадувала. Це просто вогонь. Іноді максимально корисно чистити галерею телефону", - підписала відео Вікторія.

У коментарях шанувальники зіркової сім'ї залишили масу компліментів Лізі.

"Актрисі потрібен терміново Оскар", "Милість просто", "Красуня, переплюнула тата", "Де Лізі надивилася бьютиблогеров?", "Все пізнається в дитинстві", "Дівчатка вони такі", "І так красуня! Новий тренд», "Це диво-дитина, красива як мама, артистична як тато", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Юрій Ткач приголомшив виконанням хіта Віктора Павлика: "А життя могло скластися і так".

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